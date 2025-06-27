Посол США Линн Трейси покидает Россию

В дипмиссии заявили, что Трейси была открытым и честным человеком, который настаивал на важности диалога даже в трудные времена. Сама Трейси выразила гордость за работу в представительстве США в такой сложный период, а также уверенность в том, что ее коллеги продолжат работу над улучшением отношений с российским народом. Она заявила, что в процессе работы вдохновлялась встречами с россиянами, которые, по ее словам, любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего. Свою речь она завершила строками из стихотворения Александра Пушкина о любви к Родине. Посольство подчеркнуло, что Трейси посвятила свою карьеру укреплению взаимопонимания.