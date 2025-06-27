Котенок: российские бойцы продвинулись в центр поселка Удачное в ДНР

Российским бойцам удалось продвинуться в центр поселка Удачное в ДНР, сообщил в своемTelegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Штурмовые группы 2-й А продвинулись в н.п. Удачное и ведут бои в центре поселка, атакуют севернее, в направлении шахты, и южнее, выйдя к Удачному по посадкам с юга», — написал он.
Котенок сообщил также о выходе российских войск на подступы к поселку Молодецкое.
По данным военкора, боевые действия ведутся на окраине села Муравка и в направлении населенного пункта Новоподгороднее Днепропетровской области.
Ранее Котенок сообщил об атаках российских бойцов на позиции ВСУ в селе Зирка в ДНР.