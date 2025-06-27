Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: российские бойцы продвинулись в центр поселка Удачное в ДНР

По информации военкора, войска РФ также вышли на подступы к Молодецкому.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось продвинуться в центр поселка Удачное в ДНР, сообщил в своемTelegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Штурмовые группы 2-й А продвинулись в н.п. Удачное и ведут бои в центре поселка, атакуют севернее, в направлении шахты, и южнее, выйдя к Удачному по посадкам с юга», — написал он.

Котенок сообщил также о выходе российских войск на подступы к поселку Молодецкое.

По данным военкора, боевые действия ведутся на окраине села Муравка и в направлении населенного пункта Новоподгороднее Днепропетровской области.

Ранее Котенок сообщил об атаках российских бойцов на позиции ВСУ в селе Зирка в ДНР.