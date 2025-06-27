Guardian: Британия отказывает украинцам в убежище и высылает их обратно

Кроме того, мужчины из Украины боятся возвращаться на родину из-за того, что их могут отправить на первую линию боевых действий. Александр Збицкий переехал в Великобританию с семьей в 2022 году, сейчас от них требуют возвращения в Одессу, но мужчина открыто говорит, если он вернется — его призовут, отмечает автор публикации.