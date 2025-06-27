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Guardian: Британия отказывает украинцам в убежище и высылает их обратно

Власти Великобритании считают, что украинцы могут перебраться в безопасные районы своей страны, а не ехать за границу.

Великобритания стала все чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища и отправлять их обратно, по мнению британского МВД, они могут просто перебраться в безопасные районы своего государства, а не ехать за границу, пишет The Guardian.

«В отказах обычно говорится, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют критериям Конвенции о статусе беженцев, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы, и могут обратиться за помощью к Верховному комиссару ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и местным организациям», — говорится в материале.

Кроме того, мужчины из Украины боятся возвращаться на родину из-за того, что их могут отправить на первую линию боевых действий. Александр Збицкий переехал в Великобританию с семьей в 2022 году, сейчас от них требуют возвращения в Одессу, но мужчина открыто говорит, если он вернется — его призовут, отмечает автор публикации.

По данным МВД, Британия предоставила убежище 300 тыс. украинцам, однако с 2023 года только 47 заявлений привели к получению статуса беженца и 724 — к гуманитарной защите.

Ранее стало известно, что Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев.

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