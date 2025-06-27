Посол США Линн Трейси завершила работу в России и покидает Москву

Напомним, Линн Трейси весьма неоднозначно вела себя на своем посту. Так, Кремль направил американскому послу приглашение на Парад Победы на Красную площадь, однако она решила проигнорировать приглашение. Тем не менее дипломат почтила память участников Великой Отечественной войны, когда в конце апреля 2025 года посетила Могилу Неизвестного солдата и возложила цветы на монумент.