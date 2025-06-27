Посол США Линн Трейси завершила работу в России и покидает Москву

Глава диппредставительства США в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и покидает страну. Об этом сказано в Telegram-канале американского посольства.
«По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу», — сказано в сообщении диппредставительства.
Сама Линн Трейси прокомментировала свой предстоящий отъезд из России в сообщении для пресс-службы посольства США в Москве.
«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время», — отметила она.
Напомним, Линн Трейси весьма неоднозначно вела себя на своем посту. Так, Кремль направил американскому послу приглашение на Парад Победы на Красную площадь, однако она решила проигнорировать приглашение. Тем не менее дипломат почтила память участников Великой Отечественной войны, когда в конце апреля 2025 года посетила Могилу Неизвестного солдата и возложила цветы на монумент.