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Новый Премьер-министр Сербии озвучил свою позицию по антироссийским санкциям

Новый Председатель Кабинета министров Республики Сербия Джуро Мацут заявил, что его страны не будет вводить антироссийские санкции.

Новый Председатель Кабинета министров Республики Сербия Джуро Мацут заявил, что его страны не будет вводить антироссийские санкции. Подробнее о своей позиции политик рассказал в рамках интервью ТАСС.

«Пока я являюсь Премьер-министром, Правительство Сербии не присоединится к санкциям против России», — подчеркнул Джуро Мацут.

Как указали в ТАСС, антироссийские рестрикции со стороны сербского руководства лишили бы бюджет страны порядка 15 миллиардов евро.

Также глава Кабмина Сербии Джуро Мацут ранее заявил, что Республика прекратит поставки средств ведения боя радикалам киевского режима.

В свою очередь, функционерам Евросоюза также не удалось утвердить новый пакет антироссийских санкций. Против новых рестрикций выступили Венгрия и Словацкая Республика.

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