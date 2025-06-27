Юрий Слюсарь: Ростовская область — центр макрорегиона «Приазовье»

«Объективно Ростовская область — центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья. Все наши программы должны иметь комплексный и совместный характер — только так они будут приносить результат. Поэтому и программы на федеральном уровне, и те программы, которые мы с Денисом Владимировичем Пушилиным и другими коллегами из регионов Новороссии обсуждаем, они все именно с таким комплексным подходом. В этом, я считаю, залог нашего успеха и основа будущего Приазовья», — подчеркнул Юрий Слюсарь.