Юрий Слюсарь: Ростовская область — центр макрорегиона «Приазовье»

В кампусе Южного федерального университета собрались более 100 студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, эксперты, руководители федерального, регионального уровней, представители бизнеса. Они разработают и представят проекты развития Приазовья по пяти направлениям: «Промышленность и экология», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и культура», «Образование и наука».
Открылся форум пленарным заседанием «Пространственное развитие Приазовья: вызовы и перспективы», на котором главными спикерами выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В мероприятии принял участие председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Донской край в силу своего положения уже является центром макрорегиона «Приазовье», но развивать потенциал каждой из семи его территорий следует совместно, уверен Юрий Слюсарь.
«Объективно Ростовская область — центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья. Все наши программы должны иметь комплексный и совместный характер — только так они будут приносить результат. Поэтому и программы на федеральном уровне, и те программы, которые мы с Денисом Владимировичем Пушилиным и другими коллегами из регионов Новороссии обсуждаем, они все именно с таким комплексным подходом. В этом, я считаю, залог нашего успеха и основа будущего Приазовья», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал такой подход и предложил применить его в сфере туризма.
«У нас в России есть Золотое кольцо, известное во всем мире. Если разделить это Золотое кольцо, будет далеко не так интересно как для жителей нашей страны, так и для ее гостей. И у нас есть такая возможность — создать наше кольцо вокруг Азовского моря, внутреннего моря России. Для этого все регионы, которые соприкасаются с Азовским морем, должны увязать свои мастер-планы развития в единое целое, чтобы дополнять друг друга»", — сказал Денис Пушилин.
Сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, в свою очередь, обозначил основные направления развития Приазовья.
«Это человеческий капитал — люди, студенты, молодежь, которые хотят здесь жить, работать, развиваться и развивать этот регион. Второе направление — транспорт, связанность всего макрорегиона, о которой мы говорили. Следующий момент — аграрно-продовольственный комплекс, потрясающие возможности у этой отрасли. Туризм и, конечно, огромный промышленный потенциал», — отметил Андрей Яцкин.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что площадка форума — отличная возможность для молодежи принять участие в формировании стратегии развития регионов Приазовья.
«Главная идея сегодняшнего форума — будущее для молодежи Приазовья в их родных регионах. Многие здесь родились, выросли, получают образование — и должны участвовать в определении будущего, в социально-экономическом развитии, в реализации интересных проектов. Молодежь надо уметь слушать и слышать. Отрадно, что на слете собрались и главы регионов, и представители бизнеса, включая технологические компании, благодаря чему нам удалось действительно обстоятельно поговорить. Это первый опыт проведения такого мероприятия, но уверен, что инициатива будет продолжена», — сказал Валерий Фальков.
Слова приветствия участникам студенческого слета также адресовали спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.