Посол США Линн Трейси завершила работу в России

Посол Соединённых Штатов Америки Линн Трейси завершает дипломатическую миссию в РФ и покидает российскую столицу. Об этом проинформировала пресс-служба американского посольства в Москве.
«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время», — отметила Трейси.
Линн Трейси вступила в должность посла США в России в январе 2023 года. Уже в начале февраля того же года российский МИД направил дипмиссии ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
Тогда представители российской дипломатии подчеркнули, что подобные действия не соответствуют статусу дипломатического представительства. Речь, в частности, шла о «целенаправленной деструктивной активности в информационной сфере».
Линн Трейси стала первой женщиной-послом США в России. Отмечается, что дипломат в совершенстве владеет русским языком.
В период с 2014 по 2017 годы Трейси уже работала в российской столице в качестве заместителя главы дипломатической миссии.
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