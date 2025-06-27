Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву

Глава американской дипломатической миссии в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны. Об этом проинформировал Telegram-канал посольства США.
«По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу», — говорится в заявлении.
Линн Трейси приступила к исполнению обязанностей посла США в России в январе 2023 года. Вскоре после этого, в начале февраля того же года, Министерство иностранных дел РФ направило в посольство ноту, требующую прекратить вмешательство во внутренние дела России.
Линн Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла США в России. Примечательно, что дипломат свободно говорит по-русски.