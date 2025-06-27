Рогов: в Запорожье нанесен удар по цехам военного завода

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье под удар попали цеха военного предприятия, сообщил в своем Telegram-канале, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его данным, объект атаковали беспилотники.
«Целью ударов наших дронов являлись цеха одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья», — написал Рогов.
Согласно предварительной информации, на попавшем под удар предприятии производят и ремонтируют военную технику.
Ранее стало известно о нанесении удара по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области.