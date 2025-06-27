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Рогов: в Запорожье нанесен удар по цехам военного завода

По предварительной информации, на предприятии производят и ремонтируют технику для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье под удар попали цеха военного предприятия, сообщил в своем Telegram-канале, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, объект атаковали беспилотники.

«Целью ударов наших дронов являлись цеха одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья», — написал Рогов.

Согласно предварительной информации, на попавшем под удар предприятии производят и ремонтируют военную технику.

Ранее стало известно о нанесении удара по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области.