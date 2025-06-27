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Посол США в России завершила дипмиссию, процитировав строчки из стихотворения Пушкина

Американское посольство в Москве официально объявило о завершении работы посла США Линн Трейси в России. В опубликованном заявлении дипмиссии подчёркивается, что госпожа Трейси на протяжении всей своей карьеры способствовала укреплению взаимопонимания между странами, руководствуясь принципами свободы, чести и приверженности истине.

Источник: Life.ru

«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — отметила сама Трейси.

Также дипломат процитировала строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву»:

"Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим.

Души прекрасные порывы!".

Ранее Соединённые Штаты назначили нового заместителя посла в России — Дугласа Дайкхауса. Прежде он занимал высокую должность в Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента. В ходе своей карьеры Дайкхаус успел поработать в таких странах, как Афганистан, Венгрия, Мексика, Хорватия и Туркменистан. В представительстве его описывают как специалиста с обширными знаниями о России и Восточной Европе.