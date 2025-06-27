В СМИ заявили, что корабли в Ормузском проливе выдают себя за российские танкеры

Как отмечает Reuters, только с 12 по 24 июня зафиксирован 101 случай аномальных радиопередач от 55 кораблей — вместо стандартных данных о маршрутах и грузах они декларировали перевозку нефтепродуктов из России или заявляли об осуществлении логистики в рамках китайской юрисдикции.