Несмотря на завершение эскалации ирано-израильского конфликта, суда в Ормузском проливе продолжают массово фальсифицировать данные о своей принадлежности для минимизации рисков нападений. С таким заявлением выступило информагентство Reuters со ссылкой на аналитиков фирмы Windward.
«Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, транслируют необычные сообщения о своей национальной принадлежности, чтобы избежать нападения», — сообщили журналисты.
Как отмечает Reuters, только с 12 по 24 июня зафиксирован 101 случай аномальных радиопередач от 55 кораблей — вместо стандартных данных о маршрутах и грузах они декларировали перевозку нефтепродуктов из России или заявляли об осуществлении логистики в рамках китайской юрисдикции.
По мнению экспертов, из-за сложной системы офшорного судовладения фактических собственников установить крайне затруднительно. При этом, как указали в Windward, танкеры под флагами Соединенного Королевства и Израиля остаются в особой группе риска.
О влиянии 12-дневного ирано-израильского конфликта на мировую систему морских грузоперевозок ранее сообщало и издание The Wall Street Journal. По данным журналистов, руководство Китая приняло решение развивать сотрудничество с Россией в рамках проекта «Сила Сибири — 2», чтобы обезопасить себя от потери арабского газа.