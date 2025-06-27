Юрий Слюсарь поручил расширить «зеленый пояс» Большого Ростова

В обсуждении приняли участие руководители курирующих министерств, а также специалисты и ученые в сфере архитектуры и градостроительства, охраны природы, экологии и мелиорации.
Сегодня площадь «зеленого пояса» Большого Ростова составляет 9,5 тысячи га. Законодательно его границы были утверждены в 2019 году. Как отметил глава региона, это легкие донской столицы, которые не подлежат хозяйственному использованию и, в частности, застройке. При этом он назвал недостаточными объемы озеленения в донской столице и других городах региона — с учетом появившейся в последние годы жилой застройки и объектов инфраструктуры. По мнению Юрия Слюсаря, зеленых насаждений должно быть больше.
Руководитель областной организации Союза архитекторов России Алексей Полянский представил участникам заседания модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. Ее разработал региональный институт градостроительства.
Она состоит из нескольких зон. Первая — это «зеленый пояс» Большого Ростова, защитные леса вокруг донской столицы. Вторая — линейный парк «Темерник». В перспективе он должен стать непрерывным и проходить вдоль основного русла и притоков реки по территории трех муниципальных образований: Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов. Третья зона — природный пойменный парк в левобережье, в основе развития которого должна лежать концепция «город — в парке».
Глава региона обратил внимание участников заседания на то, что сегодня, с учетом уже сложившейся городской застройки, не всегда есть возможность создавать новые пространства с озеленением. Однако, по его словам, есть современные решения, которые позволяют внедрять рекреационные технологии в городскую среду.
— В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений — любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая — зелени мало. Ростов нельзя, к сожалению, назвать, городом-садом. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых тем не менее находят рекреационные решения с использованием зелёных насаждений. Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему, — считает Юрий Слюсарь.
Глава региона поручил минстрою, минприроды совместно с администрациями муниципальных образований подготовить предложения по формированию лесопаркового «зеленого пояса» в Большом Ростове.
Также на градсовете рассмотрели вопрос об устройстве сети наблюдательных скважин в левобережной зоне Ростовской агломерации. Пойменная часть левобережья Ростова и северная часть Батайска после освоения вошли в зоны подтоплений, где не допускается никакое строительство без устройства объектов инженерной защиты.
Для контроля за подтоплениями специалисты предложили выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, а также создать сеть скважин для постоянного наблюдения за грунтовыми водами.
— Проведение мониторинга — это один из тех путей, который позволит установить картину происходящего. Для нас этот путь безальтернативен. Нарушена ли экологическая система в результате масштабной деятельности, какие риски могут возникнуть? Ответ на эти вопрос никто, кроме специалистов, проводящих мониторинг, не даст. И эту информацию нужно получить, — прокомментировал предложение Юрий Слюсарь.
Глава региона поручил проработать эти предложения министерствам строительства, природных ресурсов совместно с администрацией Ростова и Региональным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.