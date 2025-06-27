Вениамин Кондратьев: Кубань принимает и удивляет гостей круглый год

На сегодняшний день гостей принимают порядка 11 тысяч гостиниц и отелей, в том числе более 350 отелей 4 и 5 звезд, где есть все для самых взыскательных туристов. Кроме того, 86 отелей работают по системе «все включено», имея полную инфраструктуру для отдыха, оздоровления и развлечений.