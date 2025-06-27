Вениамин Кондратьев: Кубань принимает и удивляет гостей круглый год

Отдых в Краснодарском крае является семейной традицией для многих поколений россиян, и регион старается ее укрепить, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью «Комсомольской правде». По словам главы региона, Кубань сегодня встречает и удивляет гостей круглый год, а не только летом.
«В прошлом году половина рекордного 20-миллионного турпотока пришлась на зиму и межсезонье, сезоны мы больше не делим на высокие и низкие», — отметил губернатор.
Среди популярных видов отдыха не только пляжный и горнолыжный, но и сельский, гастро- и энотуризм, экотуризм, оздоровительный и событийный туризм. Помимо популярных курортов новыми точками притяжения стали предгорные районы — Апшеронский, Лабинский, Мостовский, Горячий Ключ.
На сегодняшний день гостей принимают порядка 11 тысяч гостиниц и отелей, в том числе более 350 отелей 4 и 5 звезд, где есть все для самых взыскательных туристов. Кроме того, 86 отелей работают по системе «все включено», имея полную инфраструктуру для отдыха, оздоровления и развлечений.
К 2030 году планируется принимать ежегодно не менее 25 млн отдыхающих. Для соответствия растущему спросу на отдых в регионе реализуется 65 крупных инвестпроектов по строительству средств размещения на сумму более 740 млрд рублей. В ближайшие семь лет появятся 50 тысяч новых номеров.
За последние десять лет в регионе проведена большая работа по благоустройству скверов, парков, прогулочных зон, набережных и пляжных территорий, в том числе благодаря курортному сбору. За семь лет проведения эксперимента в бюджет края поступило 2,8 млрд рублей, на которые создано 150 благоустроенных территорий.