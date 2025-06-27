Ермаков: российские бойцы вошли в Мирное в ДНР

Продвигающиеся в ДНР российские войска зашли в село Мирное, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши войска вошли в Мирное, что лежит западнее рубежа Комар-Перестройка», — написал он.
Напомним, о переходе под контроль российских войск расположенного неподалеку от Мирного села Комар стало известно 13 июня. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения этого населенного пункта.
В пятницу появилась информация о продвижении российских подразделений в центр поселка Удачное в ДНР.