Помощник президента России Владимир Мединский открыт к обсуждению с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросов истории Малороссии и Запорожского казачества. Об этом он сообщил «ТАСС».
«С Марком [Рютте] мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет», — отметил он.
Мединский добавил, что готов направить генсеку Североатлантического альянса учебник истории России для 6-го класса, однако не считает это целесообразным.
16 мая 2025 года Мединский пояснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году. По его версии, решение о переходе полуострова было связано с тем, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и его сторонники нуждались в поддержке украинского партийного руководства для сохранения власти.
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