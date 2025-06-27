«Теперь здесь мин нет»: саперы «северян» разминировали Русское Перечное в Курской области

— Растяжек очень много попадалось и самых разных. Как их только не устанавливали. И под досками на входе в тот же подвал, здесь же от домов только они и остались. Спускаешься, наступил на доску, под ней граната задавленная сдетонировала. Так что здесь везде глаз да глаз нужен.