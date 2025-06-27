Сапёры инженерных подразделений группировки войск «Север» продолжают очищать курское приграничье от смертоносного железа, оставшегося после вторжения ВСУ. Освобождённые от боевиков территории буквально нашпигованы самодельными взрывными устройствами и минами всех имеющихся типов и назначений. Не меньшую опасность для мирного населения представляют неразорвавшиеся и оставленные убегающими боевиками боеприпасы.
Вслед за командиром саперной роты с позывным «Гермес» двигаемся в направлении одного из самых печально известных населенных пунктов Суджанского района Курской области. Село Русское Поречное, в котором нацисты Зеленского уничтожали местное население, было буквально усеяно смертоносными «подарками».
Здесь, на стыках Беловского, Кореневского и Суджанского районов Курской области шли особенно жаркие бои. Вблизи приграничных сел пейзаж однообразен: разрушения и сгоревшая вэсэушная техника, в основном натовского производства. Единственные люди, которых здесь встретишь — саперы, методично осматривающие поля со своими щупами и миноискателями. Вдоль дороги на стенах разрушенных войной домов надписи — «МИН НЕТ».
— Здесь, как видите, мы уже много, где успели поработать, — объясняет нам «Гермес», — Сейчас подъедем к первой точке, сами увидите, что находим, расчеты вам покажут.
Из лесополосы, примыкающей к селу, доносится урчание мотора и хруст ломающихся веток. Дорогу саперам прокладывает «Уран-6» — пожалуй, самый известный и давно зарекомендовавший себя робот разминирования. По проторенной дорожки из поваленных деревьев в сопровождении саперов «Бармалея» и «Палыча» приближаемся к окруженному лесом строению, с виду напоминающему избушку Бабы Яги.
— Отработал «Уран» и при проверке местности обнаружили впереди жилое помещение. Ну, уже не жилое, конечно, — объясняет мне командир расчета «Бармалей». — И здесь, вот, нашли дроны.
— Это позиция операторов БПЛА была?
— Предположительно, да. Также обнаружены планшеты, батарейки, хвостовики для сбросов. Видимо здесь подготавливали и уже в последующем использовали FPV и DJI дроны. Сейчас мы с вами посмотрим.
Старший сапер «Палыч» дает мне повертеть в руках вражеский коптер. В том, что он брошен нацистами ВСУ сомневаться не приходится. Надпись «Слава Украине» соседствует с фашистской свастикой. Рядом с «Мавиком» саперы нашли мобильный телефон и украинскую банковскую карту.
— Тут, в этом дроне ВСУ, даже флешка стоит. В дальнейшем мы все эти находки передадим специальной службе, и они уже будут разбираться, — кивает он в сторону аккуратно выложенных находок.
Осторожно передвигаемся вдоль разрушенных домов, в подвалах которых ещё недавно хозяйничали бандеровцы. Мины, ловушки и самодельные взрывные устройства — СВУ — здесь были буквально повсюду. Еще одна опасность — неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, как следствие работы артиллерии ВСУ. В первую очередь это «колокольчики» от американского «Хаймарса». Впрочем, били ВСУ по поселку и гораздо более опасными боеприпасами. Дорогими и высокоточными.
— А это что у тебя в руках? — спрашиваю я у командира саперного отделения с позывным «Трактор».
— Часть боеприпаса американского производств от ракеты ATACMS. Это ракета с кассетной боевой частью. Они очень часто попадаются нам в работе. Эти неразорвавшиесяе боеприпасы представляют большую опасность для мирных жителей, которые впоследствии сюда вернуться. Находили и головную часть ракеты, уже уничтожили.
— Не жалел здесь противник никаких видов оружия?
— Нет, и очень сильно не жалел. Это здесь отчетливо видно. Оружие недешевое, очень дорогое. Наше продвижение останавливал всеми силами враг, когда проходило освобождение территории.
— А с этим конкретно суббоеприпасом, как шарик, что ты держишь? Насколько опасен?
— Получается, если берешь его в руки, ну, или какое-то на него воздействие проявляешь, то происходит подрыв. Так что с «шариками» такими только сапер может справиться.
— «Трактор», а тебя при разминировании в курском приграничье что больше всего поразило? — обращаюсь к другому саперу.
— Растяжек очень много попадалось и самых разных. Как их только не устанавливали. И под досками на входе в тот же подвал, здесь же от домов только они и остались. Спускаешься, наступил на доску, под ней граната задавленная сдетонировала. Так что здесь везде глаз да глаз нужен.
Уже прощаясь, саперы предлагают нам немного задержаться. У одного из подходов к селу обнаружили парочку «тээмок»: противотанковые мины противник установил в паре метров друг от друга. Командир расчета принимает решение уничтожить их на месте накладным зарядом — самый надежный и проверенный способ.
— Это здесь обычная ситуация, — говорит командир саперной роты с позывным «Гермес», — Такое ощущение, что они хотели каждый метр заминировать на подходе к селу и в каждом доме. Но это ничего. Теперь здесь мин нет. Медленно, метр за метром, мы движемся вперед. Так что ничего, все разминируем, территорию обезопасим, можете не сомневаться.
Словно в подтверждении его слов доносится оглушительный звук подрыва, и высоко к небу подлетает столб огня и дыма. Еще один небольшой населенный пункт очищен от мин, но впереди еще долгий путь к миру.