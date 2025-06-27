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Средства ПВО в ночь на пятницу отразили налет 39 дронов ВСУ на 6 областей страны

В Министерстве обороны представили отчет об успешной ликвидации 39 воздушных дронов радикалов ВСУ в ночь на пятницу, 27 июня.

В Министерстве обороны представили отчет об успешной ликвидации 39 воздушных дронов радикалов ВСУ в ночь на пятницу, 27 июня. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным Министерства, силы противовоздушной обороны Армии России отразили налет 19 беспилотников пособников киевского режима на Ростовщину.

Также дежурные подразделения ПВО уничтожили 13 дронов в небе над Волгоградской областью. Еще 4 БПЛА сбили в регионе Крымского полуострова.

По одной воздушной цели пришлось на Белгородчину, Брянщину и Самарскую область.

К сожалению, налеты дронов радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Ранее широкой общественности стала известна история подвига студента из Курска, который погиб, пытаясь спасти раненого ребенка от БПЛА украинских неонацистов.

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