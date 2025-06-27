Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Формат и повестка
Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году. Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров. Стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения. Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран «пятерки» выступят главы государств — наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Соглашения с ОАЭ и Монголией
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов:
- странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта;
- в Минске планируют заключить договор об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией;
- документы в основном касаются работы коллегии Евразийской экономической комиссии;
- это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то «важнейшего, радикального» документа на этот раз принято не будет.
На заседании также обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос — в следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
Разговоры «на полях»
Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано. Неформальные встречи и беседы «на ногах» могут состояться. Не исключено, что президент отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Будет возможность и подробно пообщаться с хозяином саммита — президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
О ЕАЭС
Евразийский экономический союз создан десять лет назад. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента. Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов. Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.