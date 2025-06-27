Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Евразийский экономический союз создан десять лет назад. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента. Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов. Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.