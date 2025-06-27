Владимир Путин объявил благодарности троим свердловчанам

Глава государства поблагодарил уральцев за трудовые достижения в сферах ЖКХ, энергетики и транспорта. Двое отмеченных им живут в Екатеринбурге. Это мастер производственного участка «Екатеринбургской теплосетевой компании» Александр Задеревушко и начальник района теплосетей № 1 той же компании Сергей Стробыкин.