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Владимир Путин объявил благодарности троим свердловчанам

За трудовые успехи.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин объявил троим свердловчанам благодарность. Указ был подписан 26 июня и уже официально опубликован.

Глава государства поблагодарил уральцев за трудовые достижения в сферах ЖКХ, энергетики и транспорта. Двое отмеченных им живут в Екатеринбурге. Это мастер производственного участка «Екатеринбургской теплосетевой компании» Александр Задеревушко и начальник района теплосетей № 1 той же компании Сергей Стробыкин.

Кроме того, благодарности удостоен Сергей Шешенин. Он возглавляет район контактной сети станции Шаля.