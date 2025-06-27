Мединский выразил желание поговорить с генсеком НАТО Рютте об истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о готовности обсудить с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте историю Малороссии и Войска Запорожского.
Мединский отметил, что такой разговор состоится, если в нем возникнет необходимость. По его мнению, в данной беседе генсек НАТО сможет «узнать много нового», как и расскажет сам, в том числе, «об освоении голландским купечеством Индонезии».
«С Марком мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового», — сказал помощник российского лидера.
Кроме того, Мединский выступил с предложением отправить генсеку альянса школьный учебник по истории России за шестой класс. Однако, как считает Мединский, едва ли Рютте оценит подарок.
«Я бы ему отправил (учебник), честно говоря, но потом подумал, что жалко, все равно же читать не будет. Лучше нашим отдам, кто прочитает. Надо детей учить, пока они поперек лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — приводит ТАСС слова Мединского.
Напомним, помощник президента РФ предложил отправить Рютте учебник истории России после его критических замечаний в адрес российской делегации. Генсек НАТО нелестно отозвался о роли Мединского как главы переговорной группы на встрече с Украиной в Стамбуле.