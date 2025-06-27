Мединский выразил желание поговорить с генсеком НАТО Рютте об истории

«Я бы ему отправил (учебник), честно говоря, но потом подумал, что жалко, все равно же читать не будет. Лучше нашим отдам, кто прочитает. Надо детей учить, пока они поперек лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — приводит ТАСС слова Мединского.