Стало известно о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Подразделения российской армии вошли и продвинулись в восточную часть села Каменское. Оно находится на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российским бойцам при продвижении в Каменском удалось освободить около четыре квадратных километров в селе и предместье.
Рогов уточнил, что теперь давление на ВСУ в Каменском будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.
Отметим, что освобождение Каменского и Степногорска откроет для ВС РФ путь на город Запорожье.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские военные вынуждены отступать в районе Купянска Харьковской области.