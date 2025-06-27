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Стало известно о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Подразделения российской армии вошли и продвинулись в восточную часть села Каменское.

Подразделения российской армии вошли и продвинулись в восточную часть села Каменское. Оно находится на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российским бойцам при продвижении в Каменском удалось освободить около четыре квадратных километров в селе и предместье.

Рогов уточнил, что теперь давление на ВСУ в Каменском будет оказываться не только с южного, но и восточного направлений.

Отметим, что освобождение Каменского и Степногорска откроет для ВС РФ путь на город Запорожье.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские военные вынуждены отступать в районе Купянска Харьковской области.