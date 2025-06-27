Главные новости 27 июня 2025 года

Участники саммита Евросоюза не смогли прийти к согласию по поводу 18-го пакета санкций против России. Работа над списком ограничений продолжается. По данным источников, принятие пакета рестрикций заблокировали Словакия и Венгрия. Последняя выступила против начала переговоров о приеме Украины в ЕС.