Главные новости 27 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 июня 2025
США хотят предложить Ирану $30 млрд за отказ от ядерного оружия
США в обмен на прекращение производства обогащенного урана могут предоставить Ирану финансирование развития мирной ядерной программы. Предполагается, что в качестве инвесторов выступят страны Ближнего Востока. США уже ведут с арабскими государствами переговоры о предоставлении Тегерану около $30 млрд.
Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем заключена
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что 25 июня подписал торговое соглашение с Китаем. Ранее была оглашена часть условия сделки: Пекин поставляет природные ископаемые в США, Вашингтон разрешает китайским студентам учиться в американских вузах. Трамп добавил, что вскоре заключит сделку с Индией.
Мединский выразил готовность к диалогу с генсеком НАТО о Малороссии
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью заявил, что готов обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте тему истории Малороссии и Войска Запорожского. В ответ он хотел бы услышать об освоении Индонезии голландцами. Также Мединский предложил отправить представителю альянса учебник по истории России.
На саммите ЕС не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций
В Ормузском проливе танкеры стали маскироваться под российские и китайские
После обострения конфликта между Ираном и Израилем суда в Ормузском проливе стали передавать «нетипичные сообщения», касающиеся их принадлежности. Некоторые контейнеровозы и нефтетанкеры объявляли, что они принадлежат Китаю или перевозят российскую нефть. Такие сообщения стали для судов «страховкой».