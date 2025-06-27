Охота началась: Украину накрыла волна загадочных смертей иностранных наёмников

Организация Project Konstantin, известная своей деятельностью по вербовке бойцов для участия в боевых действиях против России, прокомментировала инцидент в беседе с газетой The Sun. Представители структуры сообщили, что «всё, что им известно — это то, что наёмницу нашли мёртвой утром в её кровати». При этом, по их словам, на текущем этапе смерть не классифицируется как подозрительная. В то же время в закрытых кругах циркулирует информация о том, что смерть наступила в результате удушения.