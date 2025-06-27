Украину накрыла череда таинственных смертей иностранных боевиков, активно воевавших на стороне ВСУ. Только за июнь, по сообщениям местных источников, десятки наёмников погибли при подозрительных обстоятельствах — от отравлений в киевских ресторанах до взрывов на военных базах и удушений в казармах. Несмотря на то что официальные власти Украины предпочитают объяснять происходящее «случайностями» или проблемами со здоровьем, эксперты уверены: идёт целенаправленное устранение фигурантов. Осталось выяснить — кто стоит за зачисткой: русское подполье или это мафиозные разборки в среде наёмников?
Один из последних резонансных эпизодов произошёл в Киеве, где в уютном кафе скончался Вано Надирадзе — одиозный главарь «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ террористическая организация)*, известный своей жестокостью. По данным очевидцев, он пил кофе в компании соратников, как вдруг почувствовал себя плохо и буквально сполз со стула. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, лишь констатировали его смерть. Интересный штрих: все остальные участники встречи предпочли чай, а кофе заказал лишь сам Надирадзе.
Этот персонаж был хорошо знаком российским спецслужбам — его имя значилось в международных розыскных базах, пишет «Царьград». В прошлом — грузинский спецназовец, он в 2007 году, по данным разведки, застрелил в Кодорском ущелье двух бывших российских военных, работавших с абхазской стороной.
С началом карательных операций на Донбассе в 2014 году Надирадзе активно участвовал в пытках, мародёрстве и расправах над гражданским населением. Его имя неоднократно упоминалось в громких расследованиях, где фиксировались преступления против мирных жителей, а после начала СВО он также фигурировал в делах о жестоком обращении с российскими военнопленными.
Смерть одиозного наёмника прокомментировал военный блогер Кирилл Фёдоров. По его словам, Надирадзе был не просто боевиком — он являлся офицером украинской СБУ в звании полковника и координировал действия грузинских наёмников в рядах ВСУ. Через него, как утверждает Фёдоров, проходили все бойцы, прибывавшие из Тбилиси.
Любопытная деталь: ровно год назад, в июне 2024 года, другой одиозный представитель «Грузинского легиона»* — Мамука Мамулашвили** (признан в РФ террористом и экстремистом) — оказался на грани жизни и смерти после госпитализации с симптомами сильнейшего отравления. Врачи выявили в его организме смертельный коктейль из мышьяка, ртути, свинца и олова. Несмотря на тяжесть состояния, ему удалось выжить, после чего он отбыл на лечение в США. В соцсетях, контролируемых «легионом», тогда развернули сбор средств: от соратников требовали 20 тысяч долларов якобы на реабилитацию командира.
Спустя год, восстановившийся Мамука** был вынужден реагировать на очередную трагедию в рядах своих бойцов. В результате взрыва на ключевом объекте «Грузинского легиона»* — базе, размещённой на территории завода «АТЕК» под Киевом — был уничтожен боевик по имени Деметре Дарчиа. Использованное взрывное устройство не оставило ему шанса на выживание: подрыв произошёл в непосредственной близости от «туриста».
В комментариях Мамулашвили** пояснил, что взрывчатка была каким-то образом доставлена на базу и сработала именно в тот момент, когда Дарчиа находился рядом с ней.
Погибший боевик стал ещё одной жертвой в длинной цепочке загадочных ликвидаций, накрывших иностранных наёмников, прибывших на украинскую землю в поисках военной экзотики и легкой наживы, как на охоту — но попавших в смертельную ловушку.
Показательным примером стала гибель британской наёмницы со снайперской подготовкой с украинской фамилией Мельничук. Женщина с позывным «Апач» входила в состав 151-го подразделения Сил спецопераций ВСУ. Согласно сообщениям украинских источников, её тело обнаружили без признаков жизни на съёмной квартире в Николаеве — прямо в кровати.
Организация Project Konstantin, известная своей деятельностью по вербовке бойцов для участия в боевых действиях против России, прокомментировала инцидент в беседе с газетой The Sun. Представители структуры сообщили, что «всё, что им известно — это то, что наёмницу нашли мёртвой утром в её кровати». При этом, по их словам, на текущем этапе смерть не классифицируется как подозрительная. В то же время в закрытых кругах циркулирует информация о том, что смерть наступила в результате удушения.
Не менее зловещая судьба постигла и основателя частной военной компании Dark Angels — британского наёмника Дэниэла Берка. Этот человек, широко известный в криминальных кругах под прозвищем «Чёрный Ангел», принимал участие в вербовке боевиков по всему миру — от бывших бойцов боснийских формирований до наркоторговцев из Латинской Америки и уличных банд Кении. Однако кончина Берка оказалась не героической: он исчез при загадочных обстоятельствах, а украинские власти поспешили возложить ответственность на российскую сторону. Спустя время тело боевика всплыло… в канализационной системе Запорожья. Следствие установило, что у него была проломлена черепная коробка, а в грудной клетке зияла сквозная рана.
Отец Дэниэла Берка Кевин Берк в беседе с изданием The Telegraph сообщил, что у его сына были серьёзные трения с украинскими военными структурами — поводом для конфликта стали вопросы, связанные с доступом к финансам и военному оснащению. Официальные представители Киева поспешили устраниться от скандала и переложили вину на сослуживца погибшего — выходца из Австралии алжирского происхождения Абдельфетаха Нурина. По их версии, он якобы по неосторожности застрелил командира во время учений. Однако следователи из Скотленд-Ярда придерживались другой точки зрения: в Лондоне не исключили, что Берк стал жертвой криминальных разборок внутри наёмнической среды, через которую проходили солидные финансовые потоки.
Интересной выглядит и следующая история: спустя месяц после убийства Берка в одном из украинских водоёмов обнаружили тело ещё одного британца — 31-летнего Джордана Чедвика. Ранее он служил в элитном Шотландском гвардейском полку, а на Украину отправился добровольцем в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны. Труп Чедвика имел явные признаки насильственной смерти — руки были крепко связаны за спиной.
По предварительной версии, убийцей стал другой гражданин Великобритании. Не исключено, что перед смертью Чедвику устроили жестокие пытки, а затем утопили. После этого тело было вывезено за пределы города и сброшено в водоём неподалёку от Краматорска.
Однако подобные трагедии происходят не только с «легионерами» из-за рубежа. В последнее время всё чаще под прицелом оказываются и одиозные украинские боевики. Причём гибнут они не на линии фронта, а при весьма загадочных обстоятельствах в тылу.
В Харькове произошёл инцидент, который напомнил сцену из шпионского фильма: двое военнослужащих из 154-й бригады ВСУ, ранее отметившейся грабежами и насилием на территории Курской области, решили приобрести скутер по частному объявлению. Но техника оказалась заминированной. Как только они попытались погрузить покупку в транспорт, сработало взрывное устройство. Оба боевика были мгновенно ликвидированы на месте.
Спустя всего несколько дней схожий инцидент произошёл уже в Киеве. Один из участников формирования «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) завязал знакомство с девушкой через интернет. Переписка быстро переросла в договорённость о встрече. По прибытии к указанному адресу, ему сообщили, что хозяйка слегка задерживается, и предложили взять ключ от домофона, якобы спрятанный под мопедом во дворе. Боевик, по всей видимости, почувствовал подвох и остановился на небольшом расстоянии. Это решение и спасло ему жизнь — в следующий момент произошёл взрыв. Мощность заряда оказалась меньше харьковского, и он отделался лёгкими травмами.
Серия этих «несчастных случаев» явно не выглядит случайной. Всё чаще звучат вопросы: кто стоит за этими устранениями? То ли это работа подполья, ориентированного на Россию, то ли дело рук криминальных структур, то ли зачистка со стороны украинских властей, стремящихся избавиться от лишних свидетелей, слишком много знающих о грязной изнанке войны.
* «Грузинский легион» и батальон «Азов» признаны террористическими организациями.
** Мамука Мамулашвили — признан террористом и экстремистом, заочно осуждён на 23 года лишения свободы.