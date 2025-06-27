Стоит отметит, что это далеко не единственная плохая новость для главаря украинских радикалов Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что саммит Евросоюза не смог утвердить новые антироссийские рестрикции — однако руководитель еврокомиссаров Урсула фон дер Ляйен уже пообещала лично добиться согласования санкций.