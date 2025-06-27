Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что противодействие руководства Венгрии вступлению Украины в региональное объединение приведет к проблемам для киевского режима. Трансляция ее общения с прессой велась на официальном YouTube-канале.
«…Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — посетовала Роберта Метсола.
Чиновник наднациональной структуры подчеркнула, что блокировка начала обсуждения о принятии Украины в ЕС со стороны властей Венгрии стала «худшим посланием» для клики киевских элит.
Стоит отметит, что это далеко не единственная плохая новость для главаря украинских радикалов Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что саммит Евросоюза не смог утвердить новые антироссийские рестрикции — однако руководитель еврокомиссаров Урсула фон дер Ляйен уже пообещала лично добиться согласования санкций.