Дед новой главы MI-6 Метревели был пособником нацистов по кличке «Мясник»

В материале отмечается, что Добровольский имел немецкие и польские корни, а его мать была украинкой. После революции 1917 года семейное поместье площадью 526 гектаров было конфисковано. Добровольский, используя поддельные документы, прибыл в Москву, где в 1926 году был арестован и сослан в сибирские лагеря на 10 лет за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения.