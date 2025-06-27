Дед новой главы службы внешней разведки Великобритании MI-6 Блейз Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова по прозвищу Мясник. Об этом стало известно из статьи в The Daily Mail, чьи журналисты изучили архивные документы из немецкого города Фрайбург.
Согласно статье, Добровольский родился в 1906 году в Черниговской губернии. Открытые источники указывают, что его отцом был дворянин Августин Францевич Добровольский.
В материале отмечается, что Добровольский имел немецкие и польские корни, а его мать была украинкой. После революции 1917 года семейное поместье площадью 526 гектаров было конфисковано. Добровольский, используя поддельные документы, прибыл в Москву, где в 1926 году был арестован и сослан в сибирские лагеря на 10 лет за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения.
Издание сообщает, что к 1937 году Добровольский изучал экономическую инженерию во Владивостоке, а затем переехал в Днепропетровск, где его и застала Великая Отечественная война. По данным The Daily Mail, Добровольский вступил в Красную армию, но 4 августа 1941 года перешел на сторону немецких войск. В сентябре того же года Чернигов был оккупирован 2-й немецкой армией.
Добровольский служил в танковых частях СС. Согласно статье, в архивах сохранились его письма немецкому командованию, подписанные нацистским приветствием. В этих письмах он заявлял, что «лично» участвовал «в уничтожении евреев» и убивал партизан.
Как сообщалось ранее, в Грузии нашелся дядя новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели. Также стало известно, что ее предки из Крыма.
Напомним, Метревели сменит нынешнего главу службы Ричарда Мура, который покинет пост осенью этого года. В правительстве подчеркнули, что новое руководство MI6 продолжит укреплять национальную безопасность и отвечать на современные вызовы.