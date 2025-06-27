Оценена вероятность появления новых угроз для Израиля

Как заметил собеседник издания, та же Саудовская Аравия, несмотря на планы по развитию мирной ядерной программы, не рассматривается еврейским государством в качестве немедленной угрозы, особенно с учетом стремления элит двух стран к нормализации отношений и возможных гарантий со стороны США.