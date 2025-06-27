Оценена вероятность появления новых угроз для Израиля

Востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, что в обозримом будущем для Израиля вряд ли появятся новые угрозы, поэтому именно Иран продолжит оставаться для него ключевым потенциальным противником.
Как заметил собеседник издания, та же Саудовская Аравия, несмотря на планы по развитию мирной ядерной программы, не рассматривается еврейским государством в качестве немедленной угрозы, особенно с учетом стремления элит двух стран к нормализации отношений и возможных гарантий со стороны США.
Бочаров считает, что главной угрозой для Израиля продолжит оставаться именно Иран. По мнению востоковеда, в отношении Тегерана со стороны Тель-Авива будет действовать стратегия упреждающих ударов.
При этом эксперт обратил внимание на то, что для израильского руководства особенно важно сохранить за еврейским государством статус единственной ядерной державы на Ближнем Востоке.
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