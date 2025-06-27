«Худшее послание»: В ЕС заявили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Украины

Напомним, что на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия стала единственной страной, отказавшейся от итогового заявления в поддержку Украины. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, 95% жителей страны не хотят видеть Киев в ЕС. По его словам, со стороны европейских властей несправедливо давить на политиков, чтобы те голосовали за принятие воюющей страны в союз.