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В Минтруда высказались о новом празднике в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала, когда правительство примет решение о том, чтобы сделать День защиты детей — 1 июня — государственным праздником, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, когда будет принято решение по 1 июня.

«Это будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Министерство культуры — у них закон о праздниках, и Министерство юстиции, и Министерство национальной экономики. Я думаю, что уже в ближайшее время (правительство примет решение. — Прим. ред.)», — озвучила Жакупова.

14 мая 2025 года Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК предложил сделать День защиты детей — 1 июня — государственным праздником и, соответственно, выходным днем.