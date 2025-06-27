В Минтруда высказались о новом празднике в Казахстане

«Это будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Министерство культуры — у них закон о праздниках, и Министерство юстиции, и Министерство национальной экономики. Я думаю, что уже в ближайшее время (правительство примет решение. — Прим. ред.)», — озвучила Жакупова.