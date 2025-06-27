В Минтруда высказались о новом празднике в Казахстане

Журналисты уточнили, когда будет принято решение по 1 июня.
«Это будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Министерство культуры — у них закон о праздниках, и Министерство юстиции, и Министерство национальной экономики. Я думаю, что уже в ближайшее время (правительство примет решение. — Прим. ред.)», — озвучила Жакупова.
14 мая 2025 года Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК предложил сделать День защиты детей — 1 июня — государственным праздником и, соответственно, выходным днем.