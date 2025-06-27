Паслер потребовал разобраться с дефицитом водителей транспорта в Екатеринбурге

«Гортранс» должен как можно скорее решить проблему дефицита сотрудников. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, обходя стенды ярмарки трудоустройства вместе с министром труда РФ Антоном Котяковым.
Подойдя к стенду «Гортранса», глава региона спросил о средней зарплате на предприятии. Там ответили, что она составляет 122 600 рублей.
«Почему на такую зарплату не идут тогда? — задался вопросом Паслер. — Нужно решать вопрос с кадрами, потому что жителей надо возить, иначе они проявляют недовольство».
ЕАН сообщал, что наибольший дефицит сотрудников водителей отмечается в Москве (открыто 185 тыс. вакансий), Московской области (160 тыс. вакансий). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (открыто почти 91 тыс. вакансий). В лидерах антирейтинга оказалась Свердловская область (дефицит водителей составляет почти 60 тыс. человек) и Краснодарский край (около 60 тыс. вакансий).
На Среднем Урале большая часть водителей, работающих в общественном транспорте, — пенсионеры либо люди, близкие к пенсионному возрасту. По мнению директора Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилии Саранчук, из-за дефицита и почти предельного возраста работников транспортной сферы может начаться коллапс.
Валентина Попова, Екатерина Землянская.