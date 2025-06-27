Военный блогер Романов: объекты СБУ и ГУР под Киевом стали целями ударов

В ночь на пятницу нанесены удары по объектам СБУ и украинской военной разведки на территории Киевской области, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Владимир Романов, ссылаясь на источники.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, за ночь по военным объектам в Киевской области нанесено два десятка удара ударов.
В частности, взрывы прогремели в украинской столице, Борисполе, Броварах, Василькове, Вышгородском и Бучанском районах.
Ранее стало известно о нанесении удара по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области.