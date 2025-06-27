«Увесистая пощечина Америке»: иранский аятолла Хаменеи сделал грозное предупреждение

Верховный лидер Ирана заявил, что его страна «нанесла увесистую пощечину США» в своих первых публичных выступлениях после заключения соглашения о прекращении огня с Израилем при посредничестве США.
Аятолла Али Хаменеи заявил в четверг, что США «ничего не добились», вступив в войну с Израилем против Тегерана, говорится в его аккаунте в социальной сети.
Иранский лидер отметил: «Режим США вступил в войну напрямую, потому что чувствовал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну в попытке спасти этот режим, но ничего не добился. Исламская Республика нанесла тяжелую пощечину США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых баз США в регионе».
В понедельник Тегеран нанес удар по военной базе США в Катаре, напоминает The Guardian. Это нападение было расценено США как попытка отреагировать на американские бомбардировки ядерных объектов Ирана в выходные дни без обострения ситуации.
Дональд Трамп в ответ назвал иранскую атаку «очень слабой» и заявил, что перехватил 13 из 14 выпущенных ракет.
В сообщении в социальных сетях после нападения официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль Ансари добавил, что «средства ПВО Катара успешно отразили атаку и перехватили иранские ракеты», и жертв не было.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил ответить на любое будущее нападение США ударом по американским военным базам на Ближнем Востоке в своем первом публичном выступлении с момента объявления перемирия с Израилем.
В заранее записанных выступлениях, которые были показаны по государственному телевидению, аятолла Хамение приветствовал «победу» своей страны над Израилем и поклялся никогда не сдаваться США.
Как и в случае с его последними комментариями, опубликованными более недели назад во время 12-дневных израильских бомбардировок, он выступал в закрытом помещении на фоне коричневой занавески, между иранским флагом и портретом своего предшественника аятоллы Рухоллы Хомейни, отмечает The Guardian.
В обращении к иранскому народу он сказал, что требование Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана в начале конфликта раскрыло истинные намерения Америки.
«Тот факт, что Исламская республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может принимать меры против них, когда сочтет это необходимым, является не мелким инцидентом, а крупным инцидентом, и этот инцидент может повториться в будущем, если будет совершено нападение, — сказал Хаменеи. — Америка вступила в войну напрямую, потому что чувствовала, что если она этого не сделает, Израиль будет полностью уничтожен. И здесь Исламская республика вышла победительницей».