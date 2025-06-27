«Увесистая пощечина Америке»: иранский аятолла Хаменеи сделал грозное предупреждение

«Тот факт, что Исламская республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может принимать меры против них, когда сочтет это необходимым, является не мелким инцидентом, а крупным инцидентом, и этот инцидент может повториться в будущем, если будет совершено нападение, — сказал Хаменеи. — Америка вступила в войну напрямую, потому что чувствовала, что если она этого не сделает, Израиль будет полностью уничтожен. И здесь Исламская республика вышла победительницей».