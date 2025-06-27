«Мутят воду»: шеф Пентагона выступил в защиту ударов США по Ирану

Министр иностранных дел Исламской Республики позже назвал ущерб «серьезным», но добавил, что в настоящее время проводится детальная оценка. Аббас Арагчи также опроверг то, что он назвал «предположениями» о том, что Тегеран сядет за стол переговоров с США, и сказал, что это «не следует воспринимать всерьез». Он также сказал, что законопроект, приостанавливающий сотрудничество с МАГАТЭ, теперь стал «обязательным» после того, как был принят иранскими законодателями и одобрен высшим контрольным органом.