«Мутят воду»: шеф Пентагона выступил в защиту ударов США по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет выступил в защиту ударов США по иранским объектам по обогащению урана и заявил, что Дональд Трамп «уничтожил» ядерную программу страны, несмотря на первоначальные оценки разведки о том, что удары, нанесенные на прошлой неделе, не смогли уничтожить ключевые объекты по обогащению урана и они могут возобновить работу в течение нескольких месяцев.
Но, как отмечает The Guardian, глава Пентагона Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в значительной степени основывали эту оценку на моделировании с помощью искусственного интеллекта, демонстрируя тестовые видеоролики с бомбами «bunker buster» (разрушителями бункеров), использованными при нанесении ударов, и передавали вопросы об оценке боевых повреждений объекта Фордо разведывательному сообществу.
Выступая в зале брифингов Пентагона, Хегсет поставил под сомнение первоначальную оценку разведывательного управления Министерства обороны США, отметив, что она была «предварительной» и «просочилась, потому что у кого-то был план попытаться замутить воду и представить все так, будто этот исторический удар не был успешным».
Хегсет также рассказал, что ему ничего не известно о каких-либо разведданных, свидетельствующих о том, что Иран вывез какой-либо из своих запасов высокообогащенного урана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что запасы обогащенного на 60% урана весом в 400 кг в Иране больше не могут быть учтены.
«Я не знаю ни о каких разведданных, которые говорили бы, что вещи были не там, где они должны были быть, перемещены или как-то иначе», — констатировал Хегсет.
Пит Хегсет также обвинил прессу в использовании просочившейся информации в отчетах, поскольку администрация Трампа указала, что она может преследовать или даже отстранять от должности отдельных репортеров за публикацию результатов первоначальной оценки.
«Снова и снова происходит утечка секретной информации или ее распространение в политических целях, чтобы попытаться выставить президента в дурном свете, и на самом деле происходит то, что вы подрываете успех наших невероятных пилотов», — сказал министр обороны США.
Генерал Дэн Кейн сказал, что удары были успешными, поскольку атака соответствовала модели, разработанной Пентагоном, которая, по его словам, предсказывала разрушение объекта в Фордо.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана «ничего не дали», а Дональд Трамп «преувеличил» их воздействие в своих первых публичных комментариях с момента объявления перемирия с Израилем, напоминает The Guardian.
Министр иностранных дел Исламской Республики позже назвал ущерб «серьезным», но добавил, что в настоящее время проводится детальная оценка. Аббас Арагчи также опроверг то, что он назвал «предположениями» о том, что Тегеран сядет за стол переговоров с США, и сказал, что это «не следует воспринимать всерьез». Он также сказал, что законопроект, приостанавливающий сотрудничество с МАГАТЭ, теперь стал «обязательным» после того, как был принят иранскими законодателями и одобрен высшим контрольным органом.
Во время брифинга в США в четверг генерал Кейн сообщил, что удары были нанесены по двум вентиляционным шахтам, ведущим в подземный комплекс Фордо. Первое оружие было использовано для разрушения бетонных крышек, предназначенных для предотвращения подобной атаки, а затем поочередно в шахты с каждой стороны были брошены бомбы «для уничтожения бункеров», нацеленные на «пространство миссии», где находились иранские центрифуги.
Бомбы были «изготовлены, протестированы и заряжены надлежащим образом»; они были «выпущены со скоростью и по параметрам»; и «все оружие было наведено на намеченные цели и в намеченные точки прицеливания, чтобы оружие функционировало так, как задумано, то есть взорвалось», — говорит генерал.
«Большая часть ущерба, который мы оцениваем, основана на нашем обширном моделировании взрыва», — сказал Кейн. «Основным механизмом уничтожения в космическом пространстве миссии было сочетание избыточного давления и взрыва, который прорвался через открытые туннели и уничтожил критически важное оборудование».
Выступление Хегсета и Кейна произошло на следующий день после того, как Трамп столкнулся с вопросами по поводу удара на саммите НАТО в Гааге и набросился на журналистов за публикацию результатов первоначальной оценки разведданных, которые, по его утверждению, очерняли пилотов бомбардировщиков B-2, возглавлявших атаку.
В докладе, опубликованном Разведывательным управлением Пентагона, говорится, что удар США с использованием 14 бомб GBU-57 весом 30 000 фунтов не уничтожил ключевые компоненты на объектах по обогащению урана и, вероятно, лишь отбросил иранскую ядерную программу назад на несколько месяцев.
Высокопоставленные представители разведки Трампа в среду заявили, что появились «новые доказательства», свидетельствующие о том, что эти объекты были уничтожены.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в своем заявлении заявил, что новые разведданные из «исторически достоверного» источника указывают на то, что «несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и должны быть восстановлены в течение многих лет». Директор национальной разведки Тулси Габбард также заявила, что «новые разведданные» показали, что на восстановление трех ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане уйдут годы, отмечает The Guardian.
Трамп объявил, что Хегсет проведет брифинг для прессы, чтобы «бороться за достоинство наших великих американских пилотов». «Эти патриоты были очень расстроены!» — написал Трамп в социальной сети Truth. — После 36 часов опасного полета над вражеской территорией они приземлились, они знали, что об их успехе ходят легенды, а затем, два дня спустя, они начали читать фальшивые новости CNN и провальную New York Times. Они чувствовали себя ужасно!".
Генерал Кейн назвал операцию «Полуночный молот», кодовое название удара по иранским ядерным объектам, «кульминацией 15-летней невероятной работы» офицеров Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA).
«В случае с Ajhlj команда Dtra с высокой степенью уверенности понимала элементы цели, необходимые для уничтожения ее функций, и оружие было спроектировано, спланировано и доставлено таким образом, чтобы гарантировать достижение необходимого эффекта в условиях миссии», — сказал Кейн.
Тем не менее, ранее Guardian сообщала, что Dtra проинформировало высокопоставленных чиновников Пентагона о том, что использование обычных бомб, даже в рамках более широкого пакета мер, состоящего из нескольких GBU-57, не позволит проникнуть достаточно глубоко под землю и что это нанесет достаточный ущерб, чтобы обрушить туннели и похоронить под обломками объект по обогащению урана в Фордо.