Суд ограничил депутату Пермской гордумы Фёдорову выезд за пределы РФ

Суд в Перми ограничил депутату городской думы Дмитрию Фёдорову выезд за пределы РФ, сообщает РБК-Пермь.
Иск от федеральной налоговой службы в отношении бизнесмена рассматривался в Мотовилихинском районном суде. Ведомство обратилось в инстанцию с требованием наложить на депутата Фёдорова временное ограничение из-за долга по налогам и сборам, который накопился у его ИП.
К 7 февраля 2025 года сумма долга (включая пени и штрафы) составила 605 тысяч рублей, а к моменту рассмотрения иска она уменьшилась на 15%. За долг в 513,5 тысячи рублей суд ограничил депутату выезд за пределы РФ.
Издание также уточняет, что на сайте Федеральной службы судебных приставов опубликована информация о наличии ещё трёх исполнительных производств в отношении депутата, они оцениваются в 612,3 тысячи рублей. В эту сумму входят кредитные обязательства на 376 тысяч рублей и долги по коммунальным платежам на 180 тысяч.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июне 2024 года в отношении депутата гордумы Фёдорова было прекращено уголовное дело, по которому бизнесмена обвиняли в фальсификации протокола собрания ООО «Западно-Уральская транспортная компания».