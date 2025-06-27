Суд ограничил депутату Пермской гордумы Фёдорову выезд за пределы РФ

Издание также уточняет, что на сайте Федеральной службы судебных приставов опубликована информация о наличии ещё трёх исполнительных производств в отношении депутата, они оцениваются в 612,3 тысячи рублей. В эту сумму входят кредитные обязательства на 376 тысяч рублей и долги по коммунальным платежам на 180 тысяч.