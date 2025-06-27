Завершая свою миссию в Москве, посол Соединенных Штатов Линн Трейси обратилась к гражданам России, процитировав стихотворение А. С. Пушкина «К Чаадаеву». Слова дипломата были опубликованы в Telegram-канале американского посольства.
«Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина “К Чаадаеву”, которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания!» — сообщила Трейси.
В качестве прощального напутствия она привела следующие строки:
"Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим.
Души прекрасные порывы!".
Напомним, что Линн Трейси завершила свою работу в качестве главы дипломатического представительства США в России и покидает территорию страны.
Линн Трейси вступила в должность посла США в Российской Федерации в январе 2023 года. Вскоре после этого, в начале февраля, Министерство иностранных дел РФ направило официальное уведомление в посольство, требуя прекратить вмешательство во внутренние дела России.
Линн Трейси стала первой женщиной в истории, занявшей пост посла США в России. Дипломат владеет русским языком на свободном уровне.