Посол США в России Трейси завершила свою миссию и покидает Москву

Трейси была утверждена на пост посла в России в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена, став первой женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в РФ. В Москву она прибыла 26 января 2023 года и приступила к исполнению обязанностей 30 января, а 5 апреля 2023 года присутствовала на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину.