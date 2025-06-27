Посол США в России Трейси завершила свою миссию и покидает Москву

Глава диппредставительства США в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и покидает страну. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале американского посольства.
— Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания! Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! — говорится в публикации.
Трейси была утверждена на пост посла в России в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена, став первой женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в РФ. В Москву она прибыла 26 января 2023 года и приступила к исполнению обязанностей 30 января, а 5 апреля 2023 года присутствовала на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее стало известно, что новым послом США в России на фоне достигнутой в ходе переговоров в Эр-Рияде договоренности может стать американский специальный посланник по Ливии Ричард Норланд.