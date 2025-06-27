Американцы договорились с дружественной России страной по редкоземельным металлам

Белый дом заявляет, что США достигли соглашения с Китаем об ускорении поставок редкоземельных элементов на фоне усилий по прекращению торговой войны. Министр торговли США Говард Латник заявил, что американские контрмеры будут сняты, как только Соединенные Штаты получат редкоземельные элементы.
Соединенные Штаты достигли соглашения с Китаем о том, как ускорить поставки редкоземельных элементов в США, сообщил представитель Белого дома, на фоне усилий по прекращению торговой войны между крупнейшими экономиками мира.
Ранее в четверг президент Дональд Трамп заявил, что накануне США подписали соглашение с Китаем, не сообщив дополнительных подробностей, и что, возможно, будет заключена отдельная сделка, которая «откроет» Индию, пишет The Guardian.
Во время торговых переговоров между США и Китаем в мае в Женеве Пекин обязался отменить нетарифные контрмеры, введенные против США со 2 апреля, хотя было неясно, каким образом некоторые из этих мер будут отменены.
В качестве ответных мер на новые тарифы США Китай приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, нарушив цепочки поставок, которые являются ключевыми для автопроизводителей, производителей аэрокосмической продукции, полупроводниковых компаний и военных подрядчиков по всему миру.
«Администрация и Китай договорились о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения», — заявил в четверг представитель Белого дома.
Соглашение касается «того, как мы можем снова ускорить поставки редкоземельных элементов в США», — сказал чиновник.
Другой представитель американской администрации сообщил, что соглашение между США и Китаем было подписано ранее на этой неделе.
Агентство Bloomberg процитировало слова министра торговли США Говарда Латника: «Они собираются поставлять нам редкоземельные металлы», и как только они это сделают, «мы снимем наши контрмеры».
Хотя соглашение демонстрирует потенциальный прогресс после нескольких месяцев торговой неопределенности и сбоев с момента вступления Трампа в должность в январе, оно также подчеркивает долгий путь к заключению окончательного торгового соглашения между двумя экономическими соперниками, отмечает The Guardian.
По словам источника в отрасли, Китай «очень серьезно» относится к своим ограничениям на редкоземельные элементы двойного назначения и проверяет покупателей, чтобы убедиться, что материалы не используются в военных целях США. Это замедлило процесс лицензирования.
Женевская сделка сорвалась из-за введенных Китаем ограничений на экспорт важнейших полезных ископаемых, что побудило администрацию Трампа ввести собственный экспортный контроль, запретив поставки программного обеспечения для разработки полупроводников, самолетов и других товаров в Китай, пишет The Guardian.
В начале июня агентство Reuters сообщило, что Китай предоставил временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных элементов из трех крупнейших автопроизводителей США, по словам двух источников, знакомых с этим вопросом, поскольку из-за ограничений на экспорт этих материалов начали возникать сбои в цепочке поставок.
Позже в том же месяце Трамп сообщил, что с Китаем заключена сделка, согласно которой Пекин будет поставлять магниты и редкоземельные минералы, а США разрешат китайским студентам учиться в своих колледжах и университетах.