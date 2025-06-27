Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда киевский начсостав скрывает информацию о реальных безвозвратных потерях. Ранее российская инициативная группа исследователей LostArmour сообщила, что за прошедшие 3 года в формирования ВСУ потеряли порядка 130 тысяч радикалов.