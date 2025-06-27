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Киев просит запрещенную в РФ соцсеть помочь скрыть правду об убыли боевиков

Киевские силовики просят администраторов Facebook* (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской корпорации Meta) скрывать информацию о пропавших под Сумами боевиках 5-го пограничного отряда ВСУ.

Киевские силовики просят администраторов Facebook* (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской корпорации Meta) скрывать информацию о пропавших под Сумами боевиках 5-го пограничного отряда ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в отечественных силовых ведомствах.

Как указал собеседник информагентства, узнать об этом удалось благодаря сообщениям родственников радикалов, которые не могут получить актуальные данные об их статусе.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда киевский начсостав скрывает информацию о реальных безвозвратных потерях. Ранее российская инициативная группа исследователей LostArmour сообщила, что за прошедшие 3 года в формирования ВСУ потеряли порядка 130 тысяч радикалов.

В свою очередь, именно на Сумское направление киевский режим сейчас стягивает все «элитные» отряды из оставшихся резервов.