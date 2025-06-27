Новый закон об электроэнергии принят парламентом: НАРЭ получит расширенные полномочия

Закон также содержит положения, касающиеся потребителей: к 2026 году поставщики должны будут обеспечить, чтобы технический процесс смены поставщика не превышал 24 часов. В то же время проект направлен на стимулирование новых бизнес-моделей в энергетическом секторе, в том числе путем развития инфраструктуры для зарядки электромобилей. Деятельность по предоставлению энергии на зарядных станциях не будет требовать лицензии.