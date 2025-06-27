Новый закон об электроэнергии принят парламентом: НАРЭ получит расширенные полномочия

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) получит расширенные полномочия по управлению кризисами в энергетическом секторе.
Соответствующие положения содержатся в новом Законе об электроэнергии, который принял парламент в окончательном чтении.
Проект, за который на заседании в четверг проголосовали 56 депутатов, был разработан Министерством энергетики. Он направлен на стимулирование конкуренции, модернизацию электроэнергетической системы и ее интеграцию в энергетический рынок Европейского союза, уточнили в ведомстве.
Закон предусматривает реформу правовой базы, «чтобы обеспечить функциональный, прозрачный и справедливый рынок».Одним из ключевых нововведений является расширение подлежащих лицензированию видов деятельности. Например, будет регулироваться деятельность по хранению энергии, торговле ею, агрегированию. Нормативный акт также устанавливает общие принципы функционирования оптовых рынков электроэнергии.
НАРЭ будет играть важную роль в контроле за соблюдением решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В случае выявления нарушений регулятор сможет применять санкции к держателям лицензий.
Закон также содержит положения, касающиеся потребителей: к 2026 году поставщики должны будут обеспечить, чтобы технический процесс смены поставщика не превышал 24 часов. В то же время проект направлен на стимулирование новых бизнес-моделей в энергетическом секторе, в том числе путем развития инфраструктуры для зарядки электромобилей. Деятельность по предоставлению энергии на зарядных станциях не будет требовать лицензии.