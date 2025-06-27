Euractiv: 74 евродепутата поддержали вотум недоверия главе ЕК за коррупцию

Суд ЕС в 2024 году постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно €2,7 млрд, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до того, как были проведены их клинические испытания. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен.