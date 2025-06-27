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Euractiv: 74 евродепутата поддержали вотум недоверия главе ЕК за коррупцию

Из них 31 депутат принадлежат к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты», уточняет портал.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Более 70 депутатов Европарламента (ЕП) поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о вотуме недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19. Об этом сообщает портал Euractiv.

По его данным, всего предложение поддержали 74 человека, из них 31 депутат принадлежат к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Фракция Европейской народной партии, самая крупная в парламенте, выступит против вынесения вотума недоверия, пишет портал.

Согласно законодательству ЕС, для инициирования вотума недоверия необходимы подписи 72 депутатов ЕП. Для его вынесения требуются голоса двух третей депутатов, участвующих в заседании. ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы о недоверии ни разу не выносились.

Суд ЕС в 2024 году постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно €2,7 млрд, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до того, как были проведены их клинические испытания. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен.

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