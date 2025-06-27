Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 40-минутную встречу на полях саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа была «длительной и содержательной», и стороны обсудили ключевые вопросы, включая перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США дал другую оценку переговорам, заявив, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.
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