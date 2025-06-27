Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

Основными целями соглашения являются установление рамочных правил торговли услугами, содействие инвестиционной деятельности и расширение торговли между Беларусью и ОАЭ. Соглашением на взаимной основе закрепляются гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли услугами, фиксируются четкие условия ведения деятельности в различных секторах (с учетом требований действующего законодательства). Создаются дополнительные механизмы взаимодействия между странами в области инвестиционного сотрудничества, учреждается Подкомитет по инвестициям.