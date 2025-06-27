Силовики устроили обыски у одного из глав Армянской церкви

Утром в пятницу, 27 июня, около 30 человек в масках ворвались в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил адвокат Мигран Погосян в соцсетях.
Сам архиепископ подтвердил факт попытки проникновения в его резиденцию, но отметил, что в момент инцидента находился не там, пишет SPUTNIK.Армения.
Ранее против Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к захвату власти. Эти события происходят на фоне масштабной операции силовиков против движения «Священная борьба». 25 июня в домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли обыски, после чего суд санкционировал их арест.
Местные жители Гюмри, ссылаясь на информацию блогера Мики Бадаляна, утверждают, что силовики пытались задержать архиепископа, однако его отсутствие в резиденции сорвало эти планы. Ситуация вызывает резонанс в обществе, учитывая статус духовного лидера и обвинения в его адрес. Власти пока не дали официальных комментариев по поводу сегодняшних обысков..
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