Силовики устроили обыски у одного из глав Армянской церкви

Ранее против Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к захвату власти. Эти события происходят на фоне масштабной операции силовиков против движения «Священная борьба». 25 июня в домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли обыски, после чего суд санкционировал их арест.