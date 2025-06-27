«Единая Россия»: итоги промежуточной работы и новые планы

«Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму-2026: партия усиливает работу с избирателями, обновляет кадры и расширяет гуманитарные проекты. Дмитрий Медведев обозначил ключевые приоритеты — от поддержки участников СВО до сбора народных инициатив через всю партийную вертикаль. Уже сейчас депутаты от партии инициировали 53% законов в действующем созыве, а народная программа выполнена на 83%.