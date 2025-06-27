«Единая Россия»: итоги промежуточной работы и новые планы

«Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму-2026: партия усиливает работу с избирателями, обновляет кадры и расширяет гуманитарные проекты. Дмитрий Медведев обозначил ключевые приоритеты — от поддержки участников СВО до сбора народных инициатив через всю партийную вертикаль. Уже сейчас депутаты от партии инициировали 53% законов в действующем созыве, а народная программа выполнена на 83%.
Дмитрий Медведев обозначил ключевые приоритеты партии, подчеркнув необходимость достижения убедительной победы на предстоящих парламентских выборах.
«Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в неё включены, надо уделять самое пристальное внимание», — поставил задачу он.
В своем выступлении Медведев особо отметил важность обновления партийных кадров наряду с усилением профессионального уровня народных избранников.
"Результаты предварительного партийного голосования — лучшее подтверждение тому, что работа идёт в нужном направлении. В Единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации, — добавил он.
Председатель партии также подчеркнул значение форумов муниципальных депутатов как важных площадок для профессионального диалога и укрепление партийных структур. Завершающим этапом этой работы станет всероссийский форум, запланированный на конец 2025 года.
Медведев отметил, что распространение успешного опыта «Единой России» по взаимодействию с населением новых регионов позволит усилить внутреннюю мобилизацию и подготовку к предстоящей избирательной кампании.
Ярким примером эффективной работы он назвал гуманитарную миссию партии, которая способствует укреплению авторитета партии, расширению ее влияния среди гражданских активистов и установлению прочных контактов с патриотически ориентированным бизнес-сообществом через различные совместные проекты.
Как сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев, гуманитарная инициатива партии не имеет временных ограничений и будет осуществляться по мере необходимости. На сегодняшний день в новые регионы доставлено более 141 тыс. тонн грузов гуманитарного назначения, и их количество постоянно пополняется.
Якушев доложил о выполнении народной программы на 83%, перечислив основные достижения: повышение маткапитала, строительство 2,5 тыс. ФАПов, газификацию 285 тыс. домов, ввод 293 школ, капремонт 847 учебных заведений и благоустройство 8 тыс. общественных пространств.
Законодательная работа все еще остается ключевым направлением деятельности партии. Депутаты от «Единой России» и представляющие её сенаторы инициировали 53% законов, принятых в текущем созыве Госдумы.
Якушев сказал, что партия проводит модернизацию проектной работы и всей организационной инфраструктуры. По итогам Года первичек была внедрена система поощрений для местных ячеек, сформированы федеральный и региональные советы, а также возобновлен конкурс первичных отделений. В 2025 году особое внимание уделяется предложениям муниципальных депутатов.
Реформы затронули и институт сторонников партии (которых насчитывается более 900 тысяч) и «Молодой Гвардии».
«Мы активно заходим в университеты и высшие учебные заведения. “Молодая Гвардия Единой России” подписала 320 соглашений с вузами. МГЕР создаёт ячейки в высших учебных заведениях для работы с молодёжью», — пояснил Якушев и подчеркнул, что численность партии сегодня достигает 2,6 миллиона.
В ходе заседания также рассмотрели реализацию нового раздела народной программы по поддержке участников СВО, курируемого Героем России Владимиром Сайбелем. По партийной инициативе уже принято 130 законодательных актов, направленных на всестороннюю помощь военнослужащим — от психологической реабилитации и содействия в трудоустройстве до поддержки предпринимательских и политических инициатив.
Дмитрий Медведев потребовал включить в новую программу партии раздел о поддержке участников СВО и их семей. Также он распорядился использовать всю партийную инфраструктуру — от региональных до первичных отделений — для сбора народных инициатив при формировании предвыборной программы.
Им же было дано указание рассмотреть инициативы по усилению взаимодействия местных депутатов с жителями, создать новый филиал Высшей партийной школы «Единой России» в новых территориях и поощрять наиболее активных участников курской гуманитарной операции.
По этому поводу высказался российский политолог и политтехнолог Дмитрий Орлов:
«Главный итог заседания Генерального совета “Единой России” — ясное представление о том, что партия регулярно и результативно работает. Народная программа, социальная газификация, гуманитарная миссия и помощь участникам СВО — эти и другие направления деятельности “Единой России”, выделенные Дмитрием Медведевым и Владимиром Якушевым, — реальная основа содержательного доминирования партии в большой выборной повестке и качественной предвыборной мобилизации».