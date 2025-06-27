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Путин вместе с лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

В Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента Владимира Путина.

Накануне, в четверг, российский лидер выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума.

Предстоящая встреча глав государств Высшего Евразийского экономического совета станет первой в 2025 году. Главная задача встречи — определить вектор дальнейшего развития интеграционных процессов. Лидеры государств обсудят ключевые аспекты деятельности ЕАЭС, в частности, либерализацию общих рынков товаров и услуг. Особое значение будет уделено вопросам маркировки продукции и расширению транспортных коридоров в евразийском регионе. Планируется также обсудить укрепление международных связей объединения.

Встреча начнется с заседания в узком кругу, где предполагается открытое обсуждение широкого спектра тем. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры могут поднять наиболее чувствительные вопросы, касающиеся отношений между странами ЕАЭС. Далее заседание продолжится в расширенном формате, к главам стран «пятерки» присоединятся руководители государств-наблюдателей и приглашенные лица.

Всего в программу предстоящего заседания включено 14 пунктов.