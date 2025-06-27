Путин вместе с лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

Встреча начнется с заседания в узком кругу, где предполагается открытое обсуждение широкого спектра тем. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры могут поднять наиболее чувствительные вопросы, касающиеся отношений между странами ЕАЭС. Далее заседание продолжится в расширенном формате, к главам стран «пятерки» присоединятся руководители государств-наблюдателей и приглашенные лица.