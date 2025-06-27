Над Россией сбили 39 беспилотников. Военная операция, день 1220-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 беспилотников над российскими регионами. ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что он будет принят «скоро». Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, сообщила газета The Telegraph. «Газета.Ru» ведет хронику событий.