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Над Россией сбили 39 беспилотников. Военная операция, день 1220-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 беспилотников над российскими регионами. ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что он будет принят «скоро». Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, сообщила газета The Telegraph. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:10 Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия против, сообщил Орбан.

8:55.

8:39 Российские пограничники не пропустили в страну более 26 тыс. граждан Украины, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами и националистическими формированиями, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

8:30 Беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорище, не уточнив, о каком предприятии идет речь.

Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте работают оперативные службы.

8:19 Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, пишет британская газета The Telegraph.

8:14 ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, он будет принят «скоро».

8:10 В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Мужчина получил травмы, ему оказали помощь в областной больнице. От госпитализации он отказался. В МИД России назвали случившееся проявлением терроризма и призвали международное сообщество отреагировать.

8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 39 украинских беспилотников. Над Ростовской областью сбили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. По одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1220-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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