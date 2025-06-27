Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником

От всего сердца поздравляю вас, уважаемые журналисты, почтенные ветераны, все творческие и технические работники, с честью несущие свою миссию в обновляющихся средствах массовой информации Нового Узбекистана — в печати, на телерадиоканалах, в интернет-изданиях, издательских и полиграфических предприятиях, информационных службах и платформах — с сегодняшним профессиональным праздником.