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В Киеве раскрыли, зачем Зеленский встречался с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом ради подтверждения своей легитимности, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом ради подтверждения своей легитимности, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности», — поделился своей точкой зрения нардеп.

По мнению Дубинского, Зеленскому необходимо признание перед саммитом Европейского союза, на который глава киевского режима делает ставки после провала устремлений в Североатлантический альянс.

Ранее покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после их встречи.

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