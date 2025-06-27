Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом ради подтверждения своей легитимности, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.
«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности», — поделился своей точкой зрения нардеп.
По мнению Дубинского, Зеленскому необходимо признание перед саммитом Европейского союза, на который глава киевского режима делает ставки после провала устремлений в Североатлантический альянс.
Ранее покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после их встречи.