Министр Продан заявил, что «культура — это не здания, где артисты могут выступать»: При этом ПАСовцы не брезгуют заседать в государственных учреждениях, «подло» построенных в Молдове «

Министр культуры Молдовы Сергей Продан заявил, что советская власть построила на территории МССР слишком много домов культуры и концертных залов, которые слишком большие и ныне их нет возможности содержать. Культура, подчеркнул он, это не здания, где артисты могут выступать.
Так чиновник ответил по вопросу почему умер проект восстановления здания филармонии после пожара.
Советская власть «подло» строила в Молдове дома культуры, а могла бы, в духе бессарабских румын, не строить ничего.
Если следовать логике Продана, то важны министры, а не министерства. Депутаты, а не парламент. Президент, а не президентура. Так что же вы не заседаете под открытым небом, а не брезгуя занимаете государственные учреждения, построенные «оккупантами»?
Впрочем, в каждом здании, оставшимся в наследство с советских времён, должны работать профессионалы. Как в театрах и концертных залах, так и в Министерстве культуры, которое, кстати, тоже надо содержать.
С актерами в Молдове пока проблем нет, а вот с министрами и депутатами явно не повезло.