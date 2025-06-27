Стало известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией семи регионов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 единиц. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. По одному дрону ликвидировали в Белгородской, Брянской и Самарской областях.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили массированную атаку, а для ликвидации последствий временно ограничили движение по мосту через Дон в Калачевском районе. На месте работают саперы. Также в регионе зафиксировали возгорания сухой травы, которые оперативно устранили. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ранее жители Керчи сообщали о взрывах в небе, связанных с работой ПВО.
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