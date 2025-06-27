Bloomberg: Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа

Согласно данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы европейские страны опирались на свои оборонные компании. Как отмечает агентство, европейские компании надеются на рост спроса, однако признают, что «европейская оборонная промышленность в данный момент не готова взять на себя всю нагрузку».