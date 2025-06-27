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Bloomberg: Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа

По информации агентства, для стран Европы, которые одобрили крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов, покупка у Соединенных Штатов выглядит гораздо менее привлекательной, чем прежде.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Европейские союзники США выражают опасения по поводу закупок американского оружия на фоне планов по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, для стран Европы, которые одобрили крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов, покупка у США выглядит гораздо менее привлекательной, чем прежде. Лидеры союзных стран сталкиваются с необходимостью полагаться на США при закупке многих новых видов вооружений, что, согласно данным Bloomberg, связано с технологическим отставанием европейского оборонного сектора.

Они «опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если углубят свою зависимость от США» с учетом политики, которую избрал президент США Дональд Трамп в отношении России, а также общей непредсказуемостью внешней политики страны.

Согласно данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы европейские страны опирались на свои оборонные компании. Как отмечает агентство, европейские компании надеются на рост спроса, однако признают, что «европейская оборонная промышленность в данный момент не готова взять на себя всю нагрузку».

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